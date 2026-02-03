Loto Solidaire Oeuvres sociales de la Fraternité Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 14:00 – 18:00

Gratuit : non 1 carton 3 €, 5 cartons 12 € 7 à 127 ans

L’association Les Oeuvres Sociales de la Fraternité organise un loto solidaire avec de superbes lots à gagner : home cinéma, autocuiseur, vélo vintage et plein d’autres surprises! Les fonds récoltés servent à financer ses actions de solidarité tout au long de l’année en faveur des personnes en situation de précarité.

Oeuvres sociales de la Fraternité Dervallières – Zola Nantes 44100

02 53 35 38 62 contact@lafrat-nantes.org 0253353862 https://fraternitenantes.fr/



Afficher la carte du lieu Oeuvres sociales de la Fraternité et trouvez le meilleur itinéraire

