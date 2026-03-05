LOTO SOLIDAIRE Palavas-les-Flots

LOTO SOLIDAIRE

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Loto solidaire organisé par l’association Saint Maurice plage et le comité Reines de cœur

Salle Bleue

Infos 06 15 93 05 68 .

1 Avenue de l'Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

English :

Loto solidaire organized by the Saint Maurice plage association and the Reines de c?ur committee

