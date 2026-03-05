LOTO SOLIDAIRE Palavas-les-Flots
LOTO SOLIDAIRE Palavas-les-Flots samedi 28 mars 2026.
LOTO SOLIDAIRE
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Loto solidaire organisé par l’association Saint Maurice plage et le comité Reines de cœur
Salle Bleue
Infos 06 15 93 05 68 .
1 Avenue de l'Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 15 93 05 68
English :
Loto solidaire organized by the Saint Maurice plage association and the Reines de c?ur committee
L’événement LOTO SOLIDAIRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 ADT34