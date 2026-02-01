Loto solidaire Salle Kerdinio Piriac-sur-Mer

Loto solidaire

2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 14:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Les Capitaines de la Barrique vous invitent

Les p’tits mousses, on remet ça !

Cette fois-ci avec un Loto Solidaire, toujours dans l’objectif de nous aider à financer notre raid humanitaire… et on a vraiment hâte de vous retrouver.

Parce qu’au fond, c’est encore une nouvelle chance de se rencontrer, de rire ensemble et de faire avancer un projet qui nous tient à cœur .

Une journée inoubliable avec, à la clé des lots incroyables, une ambiance conviviale et toute notre équipe prête à vous accueillir.

Attention pas de réservations. L’entrée se fait directement sur place, ouverture des portes à 12h !

Venez tôt, venez motivés, venez seul, en famille ou entre amis

On compte sur vous pour faire de cette journée un moment fort de solidarité et de partage .

Salle Kerdinio Route de Mesquer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

