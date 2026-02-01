Loto solidaire Salle Kerdinio Piriac-sur-Mer
Loto solidaire Salle Kerdinio Piriac-sur-Mer dimanche 22 février 2026.
Loto solidaire
Salle Kerdinio Route de Mesquer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 14:00:00
2026-02-22
Les Capitaines de la Barrique vous invitent
Les p’tits mousses, on remet ça !
Cette fois-ci avec un Loto Solidaire, toujours dans l’objectif de nous aider à financer notre raid humanitaire… et on a vraiment hâte de vous retrouver.
Parce qu’au fond, c’est encore une nouvelle chance de se rencontrer, de rire ensemble et de faire avancer un projet qui nous tient à cœur .
Une journée inoubliable avec, à la clé des lots incroyables, une ambiance conviviale et toute notre équipe prête à vous accueillir.
Attention pas de réservations. L’entrée se fait directement sur place, ouverture des portes à 12h !
Venez tôt, venez motivés, venez seul, en famille ou entre amis
On compte sur vous pour faire de cette journée un moment fort de solidarité et de partage .
Salle Kerdinio Route de Mesquer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire
