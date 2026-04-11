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Loto solidaire Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin

Loto solidaire Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin samedi 11 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Rue de la Velle

Ville : 03230 Thiel-sur-Acolin

Département : Allier

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Thiel-sur-Acolin

Loto solidaire

Salle polyvalente Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Loto solidaire pour l’association Mayou le petit héros .
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Salle polyvalente Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   mayoulepetitheros@outlook.fr

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English :

Solidarity bingo for the Mayou le petit héros association.

L’événement Loto solidaire Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région