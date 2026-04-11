Loto solidaire Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin
Loto solidaire Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin samedi 11 avril 2026.
Thiel-sur-Acolin
Loto solidaire
Salle polyvalente Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Loto solidaire pour l’association Mayou le petit héros .
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Salle polyvalente Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mayoulepetitheros@outlook.fr
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English :
Solidarity bingo for the Mayou le petit héros association.
L’événement Loto solidaire Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région