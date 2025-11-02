Loto solidaire Salle des fêtes Treignat

dimanche 2 novembre 2025.

Loto solidaire

Salle des fêtes 1 place Saint Julien Treignat Allier

Début : 2025-11-02 14:00:00

2025-11-02

Rendez-vous le dimanche 2 novembre 2025 à la salle des fêtes de Treignat pour un loto placé sous le signe de la solidarité

Salle des fêtes 1 place Saint Julien Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46

English :

Join us on Sunday, November 2, 2025 at the Treignat village hall for a solidarity bingo

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 2. November 2025 im Festsaal von Treignat zu einem Lotto unter dem Motto Solidarität

Italiano :

Domenica 2 novembre 2025, presso la Salle des Fêtes di Treignat, partecipate alla tombola della solidarietà

Espanol :

Únete a nosotros el domingo 2 de noviembre de 2025 en la Salle des Fêtes de Treignat para participar en un bingo solidario

