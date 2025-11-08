Loto, soupe aux choux et bal Riotord

Loto, soupe aux choux et bal

Rejoignez-nous à la salle des fêtes dès 14h pour une journée conviviale organisée par les Sapeurs-Pompiers. Au programme dégustation d’une soupe aux choux, loto avec de nombreux lots à gagner, à partir de 22h, un bal pour clore la soirée en beauté !

English :

Join us at the Salle des Fêtes from 2pm for a convivial day organized by the Sapeurs-Pompiers. On the program: cabbage soup, bingo with lots of prizes to be won, and from 10pm, a dance to round off the evening in style!

German :

Besuchen Sie uns ab 14 Uhr im Festsaal für einen geselligen Tag, der von der Feuerwehr organisiert wird. Auf dem Programm stehen: Verkostung einer Kohlsuppe, Lotto mit zahlreichen Gewinnen und ab 22 Uhr ein Ball, um den Abend in Schönheit abzuschließen!

Italiano :

Unitevi a noi nella Salle des Fêtes dalle 14:00 per una giornata all’insegna del divertimento organizzata dai Sapeurs-Pompiers. In programma: zuppa di cavoli, una lotteria con tanti premi in palio e, dalle 22.00, un ballo per concludere in bellezza la serata!

Espanol :

Únase a nosotros en la Salle des Fêtes a partir de las 14:00 h para disfrutar de una jornada lúdica organizada por los Sapeurs-Pompiers. En el programa: sopa de repollo, lotería con muchos premios y, a partir de las 22:00, baile para cerrar la velada por todo lo alto

