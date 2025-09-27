Informations pratiques

Pradines

Loto spécial association

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-21 19:00:00

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2027-03-21

Soirée loto de l’association Solidarité Famille, salle La Prade, rue des Escrignols

Soirée loto de l’association Solidarité Famille, salle La Prade, rue des Escrignols.

Parties comprenant une partie chinoise, des doubles quines et un carton plein ; petite restauration sur place.

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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 77 78 38 60

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English :

Solidarité Famille Association Bingo Night, La Prade Hall, Rue des Escrignols

L’événement Loto spécial association Pradines a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot