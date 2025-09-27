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AGENDA · Pradines

Loto spécial association Pradines

dimanche 21 mars 2027 · Pradines

Loto spécial association Pradines

Informations pratiques

Début
dimanche 21 mars 2027
Fin
dimanche 21 mars 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue des Escrignols
Ville
46090 Pradines
Département
Lot
Tarif

Pradines

Loto spécial association

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 19:00:00
fin : 2027-03-21

Date(s) :
2027-03-21

Soirée loto de l’association Solidarité Famille, salle La Prade, rue des Escrignols

Soirée loto de l’association Solidarité Famille, salle La Prade, rue des Escrignols.

Parties comprenant une partie chinoise, des doubles quines et un carton plein ; petite restauration sur place.

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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 77 78 38 60 

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English :

Solidarité Famille Association Bingo Night, La Prade Hall, Rue des Escrignols

L’événement Loto spécial association Pradines a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot

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