LOTO SPECIAL COCHON CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac

LOTO SPECIAL COCHON

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Loto spécial Cochon organisé par l’APEL d’Aumont-Aubrac sans ordinateur.

Buvette et crêpes .

