LOTO SPECIAL COCHON CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac
Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Adulte
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Loto spécial Cochon organisé par l’APEL d’Aumont-Aubrac sans ordinateur.
Buvette et crêpes .
CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
