Loto spécial fêtes Bosmoreau-les-Mines
Loto spécial fêtes Bosmoreau-les-Mines dimanche 14 décembre 2025.
Loto spécial fêtes
Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organise ce loto spécial fêtes en 10 parties.
Nombreux bons d’achats jusqu’à 300 €.
Paniers garnis et nombreux autres lots.
TOMBOLA
Bar et petite restauration .
Ouverture des portes à 13h30 .
Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61
English : Loto spécial fêtes
L’événement Loto spécial fêtes Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Creuse Sud Ouest