Loto spécial fêtes Bosmoreau-les-Mines

Loto spécial fêtes

Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines Creuse

Début : 2025-12-14

Le Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organise ce loto spécial fêtes en 10 parties.

Nombreux bons d’achats jusqu’à 300 €.

Paniers garnis et nombreux autres lots.

TOMBOLA

Bar et petite restauration .

Ouverture des portes à 13h30 .

Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61

