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AGENDA · Bourville

Loto spécial Halloween Salle des fêtes Bourville

dimanche 25 octobre 2026 · Salle des fêtes · Bourville

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 Rue du Bois Malmain
Ville
76740 Bourville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bourville

Loto spécial Halloween

Salle des fêtes 1 Rue du Bois Malmain Bourville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Loto spécial halloween à la salle des fêtes de Bourville.
Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h.
Nombreux lots à remporter!
Buvette et petite restauration sur place. Venez déguisé si vous le souhaitez!!   .

Salle des fêtes 1 Rue du Bois Malmain Bourville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 95 12 20 

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English : Loto spécial Halloween

L’événement Loto spécial Halloween Bourville a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre