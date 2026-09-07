Loto spécial Halloween Salle des fêtes Bourville
dimanche 25 octobre 2026 · Salle des fêtes · Bourville
Informations pratiques
Bourville
Loto spécial Halloween
Salle des fêtes 1 Rue du Bois Malmain Bourville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Loto spécial halloween à la salle des fêtes de Bourville.
Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h.
Nombreux lots à remporter!
Buvette et petite restauration sur place. Venez déguisé si vous le souhaitez!! .
Salle des fêtes 1 Rue du Bois Malmain Bourville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 95 12 20
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English : Loto spécial Halloween
L’événement Loto spécial Halloween Bourville a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre