Loto spécial Halloween Salle des fêtes Bourville

Informations pratiques

Bourville

Loto spécial Halloween

Salle des fêtes 1 Rue du Bois Malmain Bourville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Loto spécial halloween à la salle des fêtes de Bourville.

Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h.

Nombreux lots à remporter!

Buvette et petite restauration sur place. Venez déguisé si vous le souhaitez!! .

Salle des fêtes 1 Rue du Bois Malmain Bourville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 95 12 20

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English : Loto spécial Halloween

L’événement Loto spécial Halloween Bourville a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre