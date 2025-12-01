Loto spécial pulls de Noël

Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Venez jouer au Loto spéciale pulls de Noël, organisé par les Papillotes.

De nombreux lots sont à gagner !

Restauration et buvette sur place.

Sur réservation.Tout public

0 .

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16

English :

Come and play in the Christmas Sweater Lotto, organized by Papillotes.

Lots of prizes to be won!

Catering and refreshments on site.

Reservations required.

L’événement Loto spécial pulls de Noël Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-12-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES