Loto spécial Réveillon Salle polyvalente Aubiac samedi 20 décembre 2025.
Salle polyvalente 2 Chemin de Samazan Aubiac Lot-et-Garonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
4ème Loto Spécial Réveillon de l’association LCT Aubiac 47.
Bourriche de 12 lots.
Possibilité de petite restauration sur place (Frites soupe) + sur réservation uniquement Assiette de Tapas Spécial Fêtes.
Attention places limitées. .
Salle polyvalente 2 Chemin de Samazan Aubiac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 94 13 36 cordonnier.roger@orange.fr
English : Loto spécial Réveillon
4th Loto Special Eve of the association LCT Aubiac 47.
