Loto spécial Réveillon Salle polyvalente Aubiac

Loto spécial Réveillon

Salle polyvalente 2 Chemin de Samazan Aubiac Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

4ème Loto Spécial Réveillon de l’association LCT Aubiac 47.

Bourriche de 12 lots.

Possibilité de petite restauration sur place (Frites soupe) + sur réservation uniquement Assiette de Tapas Spécial Fêtes.

Attention places limitées. .

Salle polyvalente 2 Chemin de Samazan Aubiac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 94 13 36 cordonnier.roger@orange.fr

English : Loto spécial Réveillon

4th Loto Special Eve of the association LCT Aubiac 47.

