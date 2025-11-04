Loto spectacle ! Salle polyvalente Ciboure

Loto spectacle !

Salle polyvalente Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Divertissant et ludique, ce loto mêle jeu et spectacle. Retrouvez les règles d’un loto classique , revisité et ponctué par des temps de partage et de convivialité. Venez passer un bon moment et tenter de remporter des lots du quotidien. Ils n’attendent plus que vous ! Vous serez accueillis par des présentateurs sensibilisés à la question de la prévention et par le sujet du Bien Vieillir. Grands fans de jeux de hasard, ils vous feront passer un loto original et musical ! Réservé aux plus de 55 ans ! Cartons offerts . Lot à gagner . Collation offerte . Sur réservation . .

Salle polyvalente Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88

