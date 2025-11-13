Loto spectacle Domezain-Berraute
Loto spectacle Domezain-Berraute jeudi 13 novembre 2025.
Loto spectacle
Salle Bil Lekia Domezain-Berraute Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Loto réservé aux plus de 55 ans, collation et cartons offerts, nombreux lots à gagner. .
Salle Bil Lekia Domezain-Berraute 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88
