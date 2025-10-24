Loto-spectacle « Super loto des Carmes » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-24 19:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Véritable pape de la boule, hypnotiseur des foules, Philippe Maurice aura à coeur de vous convaincre qu’un loto, il n’y a rien de plus beau. Le loto, c’est sacré !

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

A true pope of the ball, and a hypnotist of crowds, Philippe Maurice will have it in his heart to convince you that there’s nothing more beautiful than a lotto. Lotto is sacred!

German :

Als echter Kugelpapst und Hypnotiseur der Massen wird Philippe Maurice alles daran setzen, Sie davon zu überzeugen, dass es nichts Schöneres als ein Lotto gibt. Lotto ist heilig!

Italiano :

Vero e proprio papa del pallone, ipnotizzatore di folle, Philippe Maurice vi convincerà che non c’è niente di più bello di una lotteria. Il lotto è sacro!

Espanol :

Verdadero pope de la bola, hipnotizador de multitudes, Philippe Maurice estará encantado de convencerle de que no hay nada más hermoso que la lotería. ¡La lotería es sagrada!

