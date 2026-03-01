Loto Sports Loisirs Culture Martigues Gymnase des Salins Martigues

Loto Sports Loisirs Culture Martigues

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 15h.

Ouvertures des portes à 14h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Sports Loisirs Culture organise son loto.

De nombreux lots sont à gagner.

Venez soutenir une association de Martigues et passer un agréable moment de détente: l’association Sports Loisirs Culture organise son loto au Gymnase des Salins

Serez-vous chanceux ? Tentez votre chance pour remporter l’un des nombreux lots mis en jeu. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 70 84 slcmartigues@hotmail.fr

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English :

The Sports, Leisure and Culture Association is organising its bingo event.

There are plenty of prizes to be won.

L’événement Loto Sports Loisirs Culture Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Martigues