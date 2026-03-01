Loto Sports Loisirs Culture Martigues Gymnase des Salins Martigues

Loto Sports Loisirs Culture Martigues Gymnase des Salins Martigues dimanche 29 mars 2026.

Loto Sports Loisirs Culture Martigues

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 15h.
Ouvertures des portes à 14h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

L’association Sports Loisirs Culture organise son loto.
De nombreux lots sont à gagner.
Venez soutenir une association de Martigues et passer un agréable moment de détente: l’association Sports Loisirs Culture organise son loto au Gymnase des Salins
Serez-vous chanceux ? Tentez votre chance pour remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.   .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 70 84  slcmartigues@hotmail.fr

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English :

The Sports, Leisure and Culture Association is organising its bingo event.
There are plenty of prizes to be won.

L’événement Loto Sports Loisirs Culture Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Martigues

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