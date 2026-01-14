Loto | St-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac
Salle polyvalente de saint-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Loto organisé par l’APE de Saint-Georges-d’Aurac & Chavaniac-Lafayette avec de nombreux lots à gagner ainsi que buvette et goûter sur place.
Salle polyvalente de saint-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 05 88
Loto organized by APE Saint-Georges-d’Aurac & Chavaniac-Lafayette, with lots of prizes to be won, plus refreshments and snacks on site.
