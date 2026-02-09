Loto Taverne du musée de la bière Stenay

Loto

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:30:00

Venez partager un moment festif et repartez peut-être avec le gros lot ! Que vous soyez un pro du marquage de numéros ou un débutant chanceux, c’est le moment de remplir vos cartons lors du tout premier loto organisé par la Taverne du Musée !

Buvette et petite restauration sur place. Réservation recommandée.Tout public

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

Come and share a festive moment, and maybe go home with the grand prize! Whether you’re a number-crunching pro or a lucky beginner, now’s the time to fill your boxes at the first-ever lotto organized by the Taverne du Musée!

Refreshments and snacks on site. Reservations recommended.

