Loto Salle des fêtes Suilly-la-Tour

Loto

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par le comité des fêtes. Rendez-vous à 14h. Ouverture des portes à 13h. Buvette et petite restauration sur place. Réservation recommandée. Ce loto est organisé en partenariat avec l’Association Les 4 Pattes , pour toutes denrées alimentaires apportées ou accessoires, un carton de jeu vous sera offert. .

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 93 99 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire