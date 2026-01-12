Loto Salle des fêtes Suilly-la-Tour
Loto Salle des fêtes Suilly-la-Tour dimanche 8 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par le comité des fêtes. Rendez-vous à 14h. Ouverture des portes à 13h. Buvette et petite restauration sur place. Réservation recommandée. Ce loto est organisé en partenariat avec l’Association Les 4 Pattes , pour toutes denrées alimentaires apportées ou accessoires, un carton de jeu vous sera offert. .
Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 93 99 13
