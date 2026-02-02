Loto Sundhouse
Loto Sundhouse samedi 21 mars 2026.
Loto
rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00
Nombreux lots à gagner. (trotinette électrique, lave linge, ordinateur portable, tablette tactile, téléviseur, nombreux bons d’achat et autres lots de valeur…). Buvette et petite restauration sur place. .
rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 40 13 55 clarisse.wurtzer@wanadoo.fr
English :
Numerous valuable prizes, refreshment stand, small catering
