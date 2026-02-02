Loto

rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Nombreux lots de valeurs, buvette, petite restauration

Nombreux lots à gagner. (trotinette électrique, lave linge, ordinateur portable, tablette tactile, téléviseur, nombreux bons d'achat et autres lots de valeur…). Buvette et petite restauration sur place.

rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 40 13 55 clarisse.wurtzer@wanadoo.fr

English :

Numerous valuable prizes, refreshment stand, small catering

L’événement Loto Sundhouse a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du Grand Ried