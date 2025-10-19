Loto Salle du Castel Park Surgères

Loto Salle du Castel Park Surgères dimanche 19 octobre 2025.

Loto

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Cartes cadeaux de 400€, lots divers, corbeilles de fruits, électroménagers, air fryer, vin…

Tombola, parties spéciales/enfants.

Buvette et Restauration sur place.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 50 84 32

English :

400? gift cards, various prizes, fruit baskets, household appliances, air fryer, wine…

Tombola, special games/children.

Refreshment bar and on-site catering.

German :

Geschenkkarten im Wert von 400 Euro, verschiedene Preise, Obstkörbe, Elektrogeräte, Air Fryer, Wein…

Tombola, Sonder- und Kinderspiele.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

400 carte regalo, premi vari, cesti di frutta, elettrodomestici, friggitrice, vino, ecc.

Tombola, giochi speciali per bambini.

Bar e ristorante in loco.

Espanol :

400 tarjetas regalo, premios varios, cestas de fruta, electrodomésticos, freidora de aire, vino, etc.

Tómbola, juegos especiales/niños.

Bar y restaurante in situ.

L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin