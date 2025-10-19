Loto Salle du Castel Park Surgères
Loto Salle du Castel Park Surgères dimanche 19 octobre 2025.
Loto
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Cartes cadeaux de 400€, lots divers, corbeilles de fruits, électroménagers, air fryer, vin…
Tombola, parties spéciales/enfants.
Buvette et Restauration sur place.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 50 84 32
English :
400? gift cards, various prizes, fruit baskets, household appliances, air fryer, wine…
Tombola, special games/children.
Refreshment bar and on-site catering.
German :
Geschenkkarten im Wert von 400 Euro, verschiedene Preise, Obstkörbe, Elektrogeräte, Air Fryer, Wein…
Tombola, Sonder- und Kinderspiele.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
400 carte regalo, premi vari, cesti di frutta, elettrodomestici, friggitrice, vino, ecc.
Tombola, giochi speciali per bambini.
Bar e ristorante in loco.
Espanol :
400 tarjetas regalo, premios varios, cestas de fruta, electrodomésticos, freidora de aire, vino, etc.
Tómbola, juegos especiales/niños.
Bar y restaurante in situ.
L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin