Loto Salle du Castel Park Surgères

Loto

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:15:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Loto animé par Phil, avec bingo et tombola ainsi que des parties enfants.

Buvette et restauration sur place.

Nombreux bons cadeaux à gagner.

Réservation par téléphone.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine collectif123soleil@gmail.com

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English :

Lotto hosted by Phil, with bingo, tombola and children’s games.

Snacks and refreshments on site.

Numerous gift vouchers to be won.

Reservations by phone.

L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-03-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin