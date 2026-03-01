Loto Salle du Castel Park Surgères
Loto Salle du Castel Park Surgères vendredi 27 mars 2026.
Loto
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:15:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Loto animé par Phil, avec bingo et tombola ainsi que des parties enfants.
Buvette et restauration sur place.
Nombreux bons cadeaux à gagner.
Réservation par téléphone.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine collectif123soleil@gmail.com
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English :
Lotto hosted by Phil, with bingo, tombola and children’s games.
Snacks and refreshments on site.
Numerous gift vouchers to be won.
Reservations by phone.
L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-03-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin