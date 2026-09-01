Loto Salle du Castel Park Surgères
dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Castel Park · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Loto
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:15:00
fin : 2026-09-20 14:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Loto animé par Phil. 2€ le carton, formules à 15€, 20€ et XXL.
Tombola. Bingo.
Parties enfants. Buvette.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 20 60 45
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English :
Bingo hosted by Phil. 2? per card; 15?, 20?, and XXL tickets.
Raffle. Bingo.
Kids’ activities. Refreshment stand.
L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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