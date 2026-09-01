UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Surgères

Loto Salle du Castel Park Surgères

dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Castel Park · Surgères

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Salle du Castel Park
Adresse
Impasse du Castel Park
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Loto

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:15:00
fin : 2026-09-20 14:15:00

Date(s) :
2026-09-20

Loto animé par Phil. 2€ le carton, formules à 15€, 20€ et XXL.
Tombola. Bingo.
Parties enfants. Buvette.
  .

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 20 60 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bingo hosted by Phil. 2? per card; 15?, 20?, and XXL tickets.
Raffle. Bingo.
Kids’ activities. Refreshment stand.

L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)