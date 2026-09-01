Loto Salle du Castel Park Surgères

Informations pratiques

Surgères

Loto

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:15:00

fin : 2026-09-20 14:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Loto animé par Phil. 2€ le carton, formules à 15€, 20€ et XXL.

Tombola. Bingo.

Parties enfants. Buvette.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 20 60 45

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English :

Bingo hosted by Phil. 2? per card; 15?, 20?, and XXL tickets.

Raffle. Bingo.

Kids’ activities. Refreshment stand.

L’événement Loto Surgères a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin