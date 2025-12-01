Loto Swing Manouche RISCLE Riscle

Loto Swing Manouche

RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle Gers

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-14 14:30:00

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que nous vous convions à participer à notre loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Près de 3 660€ de gains.

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes à 12h.

RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 24 79 42 36 espaceswing32@gmail.com

English :

Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as we invite you to take part in our lotto. It’s more than just a game of chance; it’s an exciting community experience where luck can smile on any of you!

Nearly 3,660? in winnings.

Refreshments and snacks on site.

Doors open at 12 noon.

