Loto Swing Manouche RISCLE Riscle

RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle Gers
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-14 14:30:00
Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que nous vous convions à participer à notre loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !
Près de 3 660€ de gains.
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes à 12h.
RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 24 79 42 36 espaceswing32@gmail.com
English :
Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as we invite you to take part in our lotto. It’s more than just a game of chance; it’s an exciting community experience where luck can smile on any of you!
Nearly 3,660? in winnings.
Refreshments and snacks on site.
Doors open at 12 noon.
