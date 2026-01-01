Loto Swing Manouche RISCLE Riscle
Loto Swing Manouche RISCLE Riscle dimanche 18 janvier 2026.
Loto Swing Manouche
RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle Gers
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Des chiffres, des lots et beaucoup de chance le combo parfait pour un après-midi réussi.
Près de 4000 € de gains distribué dans l’après-midi !!
Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place.
RISCLE 1 Rue des Pyrénées Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 24 79 42 36 swingmanouche.contact@gmail.com
English :
Numbers, prizes and lots of luck: the perfect combo for a successful afternoon.
Nearly ? 4,000 in winnings distributed in the afternoon!
Refreshments, sandwiches and pastries on site.
L’événement Loto Swing Manouche Riscle a été mis à jour le 2025-12-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65