Loto sympa de l’ABP, Association Balle au pied, Saint-Médard-en-Jalles

Loto sympa de l’ABP Samedi 7 mars, 20h00 Association Balle au pied Gironde

3€ le carton – prix dégressifs.

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Venez jouer et gagner un des jolis lots mis en jeu dont les bons d’achats des marchés de Saint-Médard-en-Jalles et de Saint-Aubin de Médoc.

Ouverture au public 18h45.

Début des parties 20h.

Restauration et buvette.

Accés PMR et parking à proximité.

Association Balle au pied 156, rue Pierre Ramond 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine

Loto organisé le 7 mars à la salle Louise Michel par les bénévoles de l’association.

