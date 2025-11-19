Loto Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire
Loto Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire mercredi 19 novembre 2025.
Loto
Salle des Ribandeaux 2 Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
.
Salle des Ribandeaux 2 Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 60 76 animation@ehpadsaintemarie85.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral