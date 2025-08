LOTO TAN MURET SOLIDARITE MADAGASCAR Place Léon Blum Muret

LOTO TAN MURET SOLIDARITE MADAGASCAR Place Léon Blum Muret dimanche 12 octobre 2025.

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-12 14:30:00

TAN Muret solidarité vient en soutien au centre Médico-Socio-Educatif de Tanjombato, banlieue très pauvre d’Antananarivo à Madagascar.

Tout le bénéfice sera reversé directement au centre et permet la scolarisation, l’accès aux soins et à un repas à des centaines d’enfants.

De très nombreux lotos arts ménagers, nombreux bons d’achats, entrées dans

des parcs à thème, filets ou coffrets garnis, bons restaurants,..

Une partie réservée aux enfants. 3 .

English :

TAN Muret solidarité supports the Médico-Socio-Educatif center in Tanjombato, a very poor suburb of Antananarivo in Madagascar.

German :

TAN Muret solidarité unterstützt das medizinisch-sozialpädagogische Zentrum in Tanjombato, einem sehr armen Vorort von Antananarivo in Madagaskar.

Italiano :

TAN Muret solidarité sostiene il centro medico-sociale-educativo di Tanjombato, un sobborgo molto povero di Antananarivo in Madagascar.

Espanol :

TAN Muret solidarité apoya el centro médico-social-educativo de Tanjombato, un suburbio muy pobre de Antananarivo, en Madagascar.

