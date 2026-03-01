Loto & Tapas de l’APE Salle polyvalente Maubourguet
Loto & Tapas de l’APE Salle polyvalente Maubourguet samedi 14 mars 2026.
Loto & Tapas de l’APE
Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’association APE, Parents d’élèves Nina Simone et Fernand Camescasse organise un loto à partir de 18h.
Assiette tapas avec frites et boisson à 10€
Réservation et paiement obligatoire pour les tapas.
Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 96 09 42
English :
The APE association, Parents d?élèves Nina Simone et Fernand Camescasse, organizes a bingo from 6pm.
Tapas plate with French fries and drink at 10?
Reservations and payment required for tapas.
