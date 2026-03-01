Loto & Tapas de l’APE

Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’association APE, Parents d’élèves Nina Simone et Fernand Camescasse organise un loto à partir de 18h.

Assiette tapas avec frites et boisson à 10€

Réservation et paiement obligatoire pour les tapas.

.

Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 96 09 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The APE association, Parents d?élèves Nina Simone et Fernand Camescasse, organizes a bingo from 6pm.

Tapas plate with French fries and drink at 10?

Reservations and payment required for tapas.

L’événement Loto & Tapas de l’APE Maubourguet a été mis à jour le 2026-03-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65