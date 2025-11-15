Loto Téléthon Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Loto Téléthon Salle Saint-Exupéry Biscarrosse samedi 15 novembre 2025.
Loto Téléthon
Salle Saint-Exupéry 259 avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
1er Loto du Téléthon organisé avec l’aide de l’association Main dans la main et animé par Pascale Laplagne au profit d’une grande cause
Lots proposés bon d’achats dont 2 lots à 120€, 1 lot à 200€, et le dernier gros lot à 300€.
Sur place sandwichs, crêpes et boissons. .
Salle Saint-Exupéry 259 avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 37 81 Ttelethon40600@gmail.com
