Loto Téléthon EHPAD Les Orchidées Carvin

Loto Téléthon Vendredi 5 décembre, 13h30 EHPAD Les Orchidées Pas-de-Calais

2 € le carton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T13:30:00 – 2025-12-05T17:00:00

Fin : 2025-12-05T13:30:00 – 2025-12-05T17:00:00

En faveur du Téléthon. Les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon.

Ouverture des portes à 13h30

Lancement du Loto à 14h00

En salle d’animation de l’EHPAD Les orchidées de Carvin

2 € le carton / nombreux lot à gagner

vente de case

Petite restauration sur place

EHPAD Les Orchidées Rue Léonie Stienne, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.77.47.45 »}]

L’EHPAD Les Orchidées organise son loto du Téléthon Téléthon Loto EHPAD Animation