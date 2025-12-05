Loto Téléthon EHPAD Les Orchidées Carvin
Loto Téléthon EHPAD Les Orchidées Carvin vendredi 5 décembre 2025.
Loto Téléthon Vendredi 5 décembre, 13h30 EHPAD Les Orchidées Pas-de-Calais
2 € le carton
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-05T13:30:00 – 2025-12-05T17:00:00
Fin : 2025-12-05T13:30:00 – 2025-12-05T17:00:00
En faveur du Téléthon. Les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon.
Ouverture des portes à 13h30
Lancement du Loto à 14h00
En salle d’animation de l’EHPAD Les orchidées de Carvin
2 € le carton / nombreux lot à gagner
vente de case
Petite restauration sur place
EHPAD Les Orchidées Rue Léonie Stienne, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.77.47.45 »}]
L’EHPAD Les Orchidées organise son loto du Téléthon Téléthon Loto EHPAD Animation