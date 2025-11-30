LOTO TÉLÉTHON Laurens
LOTO TÉLÉTHON Laurens dimanche 30 novembre 2025.
LOTO TÉLÉTHON
Avenue de la Gare Laurens Hérault
Loto Téléthon organisé par l’Association Les Pitchounets à 16h à la salle polyvalente.
Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02
English :
Loto Téléthon organized by the Association Les Pitchounets at 4pm in the Salle Polyvalente.
German :
Loto Téléthon organisiert von der Association Les Pitchounets um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle.
Italiano :
Loto Téléthon organizzata dall’Associazione Les Pitchounets alle 16.00 nella Salle Polyvalente.
Espanol :
Loto Téléthon organizado por la Asociación Les Pitchounets a las 16.00 horas en la Sala Polivalente.
