LOTO TÉLÉTHON Laurens

Loto Téléthon organisé par l’Association Les Pitchounets à 16h à la salle polyvalente.

English :

Loto Téléthon organized by the Association Les Pitchounets at 4pm in the Salle Polyvalente.

German :

Loto Téléthon organisiert von der Association Les Pitchounets um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Loto Téléthon organizzata dall’Associazione Les Pitchounets alle 16.00 nella Salle Polyvalente.

Espanol :

Loto Téléthon organizado por la Asociación Les Pitchounets a las 16.00 horas en la Sala Polivalente.

