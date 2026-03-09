Loto Tennis Club Angérien Saint-Jean-d’Angély
Loto Tennis Club Angérien Saint-Jean-d’Angély vendredi 3 avril 2026.
Loto Tennis Club Angérien
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez partager un moment convivial lors du loto organisé par le tennis club angérien !
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 49 83 tennisclubangerien1@gmail.com
English :
Come and enjoy the bingo organized by the tennis club of Angers!
L’événement Loto Tennis Club Angérien Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge