Loto Thann

Loto Thann vendredi 10 octobre 2025.

Loto

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

En jeu de nombreux lots tels que bons d’achat, billets d’entrée, montre connectée, aspirateur robot, enceinte musicale JBL, une Wonderbox pour une escapade en duo, et bien plus encore, y compris des cadeaux pour les enfants ! .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 famille@cscpaysdethann.fr

English :

Many prizes are up for grabs, including vouchers, admission tickets, a connected watch, a robot vacuum cleaner, a JBL music speaker, a Wonderbox for a duo getaway, and much more.

German :

Es gibt viele Preise zu gewinnen, z. B. Gutscheine, Eintrittskarten, eine vernetzte Uhr, einen Staubsaugerroboter, einen JBL-Lautsprecher, eine Wonderbox für einen Ausflug zu zweit und vieles mehr.

Italiano :

In palio ci sono tantissimi premi, tra cui voucher, biglietti d’ingresso, un orologio connesso, un robot aspirapolvere, un altoparlante musicale JBL, una Wonderbox per un viaggio a due e molto altro ancora.

Espanol :

Hay muchos premios en juego, como vales, entradas, un reloj conectado, un robot aspirador, un altavoz JBL, una caja Wonderbox para una escapada para dos personas y mucho más.

