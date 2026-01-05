Loto Torcy-le-Petit

Loto

Venez jouer et tenter de remporter des bons de diverses valeurs pour la bonne cause avec ce loto organisé et animé par l’association Le combat de Pauline et Quentin.

A gagner des bons de 30 à 500€ !

Réservation des places jusqu’à 19h30.

Ouverture des portes à 17h30 et début des jeux à 20h.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Polyvalente Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 81 11 61

