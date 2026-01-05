Loto Torcy-le-Petit
Loto Torcy-le-Petit samedi 7 février 2026.
Salle Polyvalente Torcy-le-Petit Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 17:30:00
2026-02-07
Venez jouer et tenter de remporter des bons de diverses valeurs pour la bonne cause avec ce loto organisé et animé par l’association Le combat de Pauline et Quentin.
A gagner des bons de 30 à 500€ !
Réservation des places jusqu’à 19h30.
Ouverture des portes à 17h30 et début des jeux à 20h.
Buvette et restauration sur place. .
Salle Polyvalente Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 81 11 61
