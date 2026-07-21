Loto Torcy Le Petit Torcy-le-Petit
dimanche 6 septembre 2026 · Torcy-le-Petit
Informations pratiques
Torcy-le-Petit
Loto Torcy Le Petit
Salle des Fêtes Torcy-le-Petit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Loto au bénéfice de la Coopérative scolaire de l’école de Torcy Le Petit.
Le dimanche 6 septembre à partir de 12h dans la Salle des fêtes.
Buvette & restauration sur place.
Inscription par sms. .
Salle des Fêtes Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 05 45
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English : Loto Torcy Le Petit
L’événement Loto Torcy Le Petit Torcy-le-Petit a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux