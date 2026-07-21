Informations pratiques

Torcy-le-Petit

Loto Torcy Le Petit

Salle des Fêtes Torcy-le-Petit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Loto au bénéfice de la Coopérative scolaire de l’école de Torcy Le Petit.

Le dimanche 6 septembre à partir de 12h dans la Salle des fêtes.

Buvette & restauration sur place.

Inscription par sms. .

Salle des Fêtes Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 05 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Torcy Le Petit

L’événement Loto Torcy Le Petit Torcy-le-Petit a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux