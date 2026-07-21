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AGENDA · Torcy-le-Petit

Loto Torcy Le Petit Torcy-le-Petit

dimanche 6 septembre 2026 · Torcy-le-Petit

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
76590 Torcy-le-Petit
Département
Seine-Maritime
Tarif

Torcy-le-Petit

Loto Torcy Le Petit

Salle des Fêtes Torcy-le-Petit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Loto au bénéfice de la Coopérative scolaire de l’école de Torcy Le Petit.
Le dimanche 6 septembre à partir de 12h dans la Salle des fêtes.
Buvette & restauration sur place.
Inscription par sms.   .

Salle des Fêtes Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 05 45 

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English : Loto Torcy Le Petit

L’événement Loto Torcy Le Petit Torcy-le-Petit a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux