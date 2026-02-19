Loto

Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Tennis Club de Toulon-sur-Allier organise un grand loto avec de nombreux lots à gagner dont une PS5, des bons d’achat, électroménagers et repas au restaurant. Restauration et buvette sur place pour un moment convivial et festif !

.

Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 28 36 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tennis Club de Toulon-sur-Allier is organizing a big lotto with lots of prizes to be won, including a PS5, vouchers, household appliances and a restaurant meal. Catering and refreshments on site for a convivial and festive occasion!

L’événement Loto Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région