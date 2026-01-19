Loto Tournai-sur-Dive
Loto Tournai-sur-Dive samedi 7 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Tournai-sur-Dive Orne
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Loto organisé par le comité des fêtes de Tournai-sur-Dive.
De nombreux lots et bon d’achats à gagner.
Restauration et buvette sur place .
Salle des fêtes Tournai-sur-Dive 61160 Orne Normandie +33 6 33 97 80 43
English : Loto
