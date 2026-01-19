Loto Tournai-sur-Dive

Loto

Salle des fêtes Tournai-sur-Dive Orne

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Loto organisé par le comité des fêtes de Tournai-sur-Dive.

De nombreux lots et bon d’achats à gagner.

Restauration et buvette sur place .

Salle des fêtes Tournai-sur-Dive 61160 Orne Normandie +33 6 33 97 80 43

