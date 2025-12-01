LOTO Tournus ZA du Pas Fleury Tournus

LOTO Tournus

ZA du Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez jouer au loto à Tournus le dimanche 1er février 2026 et tentez de remporter de nombreux lots !

5000€ de dotation, des cartes cadeaux de 500, 200, 150 et autres… .

ZA du Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 42 36 47 fullrallyeconcept@yahoo.fr

English : LOTO Tournus

L’événement LOTO Tournus Tournus a été mis à jour le 2025-11-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II