LOTO Tournus ZA du Pas Fleury Tournus
LOTO Tournus ZA du Pas Fleury Tournus dimanche 1 février 2026.
LOTO Tournus
ZA du Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez jouer au loto à Tournus le dimanche 1er février 2026 et tentez de remporter de nombreux lots !
5000€ de dotation, des cartes cadeaux de 500, 200, 150 et autres… .
ZA du Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 42 36 47 fullrallyeconcept@yahoo.fr
English : LOTO Tournus
L’événement LOTO Tournus Tournus a été mis à jour le 2025-11-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II