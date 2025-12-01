Loto Salle polyvalente de Boisgibault Tracy-sur-Loire

Loto

Salle polyvalente de Boisgibault Rue des Gominets Tracy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par la coopérative scolaire de l’école des Tilleuls et animé par B2 Animation. Rendez-vous à 20h le samedi et à 14h le dimanche, à la salle polyvalente. Ouverture des portes pour vente des cartes 1h30 avant. Buvette et restauration sur place. Réservations possibles. .

Salle polyvalente de Boisgibault Rue des Gominets Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 43 27 32

English : Loto

L’événement Loto Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire