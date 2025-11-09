LOTO salle du Mille Club Trambly
LOTO salle du Mille Club Trambly dimanche 7 décembre 2025.
LOTO
salle du Mille Club Salle du Mille Club à Trambly Trambly Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
LOTO de l’association Amitiés Trambly Vritz
Dotation bons d’achats 250 €, 100 €, 80 €; jambons, rosette, paniers gourmands, petit électroménager….
9 € la carte, 16 € les 2, 20 € les 3 et 5 € la supplémentaire
Gâteaux, buvette tout au long de l’après-midi. .
salle du Mille Club Salle du Mille Club à Trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 71 72 76 nathalie.carre11@orange.fr
English : LOTO
German : LOTO
Italiano :
Espanol :
L’événement LOTO Trambly a été mis à jour le 2025-10-14 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III