LOTO salle du Mille Club Trambly

LOTO

salle du Mille Club Salle du Mille Club à Trambly Trambly Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

LOTO de l’association Amitiés Trambly Vritz

Dotation bons d’achats 250 €, 100 €, 80 €; jambons, rosette, paniers gourmands, petit électroménager….

9 € la carte, 16 € les 2, 20 € les 3 et 5 € la supplémentaire

Gâteaux, buvette tout au long de l’après-midi. .

salle du Mille Club Salle du Mille Club à Trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 71 72 76 nathalie.carre11@orange.fr

English : LOTO

German : LOTO

Italiano :

Espanol :

L’événement LOTO Trambly a été mis à jour le 2025-10-14 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III