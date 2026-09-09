Informations pratiques

Trambly

LOTO

Salle du mille club Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Loto de l’association « Amitiés Trambly Vritz »

Dotation : bons d’achat 250 €, 100 €, 80 €, jambons, rosette, paniers gourmands, bons restaurant

Gâteaux – buvette tout au long de l’après-midi .

Salle du mille club Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 22 57 25 nathalie.carre11@orange.fr

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English : LOTO

L’événement LOTO Trambly a été mis à jour le 2026-09-09 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III