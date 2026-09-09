LOTO Trambly
dimanche 8 novembre 2026 · Trambly
Informations pratiques
Trambly
LOTO
Salle du mille club Trambly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Loto de l’association « Amitiés Trambly Vritz »
Dotation : bons d’achat 250 €, 100 €, 80 €, jambons, rosette, paniers gourmands, bons restaurant
Gâteaux – buvette tout au long de l’après-midi .
Salle du mille club Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 22 57 25 nathalie.carre11@orange.fr
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English : LOTO
L’événement LOTO Trambly a été mis à jour le 2026-09-09 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III