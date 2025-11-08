Loto Salle Polyvalente Trézelles
Loto Salle Polyvalente Trézelles samedi 8 novembre 2025.
Loto
Salle Polyvalente Le bourg Trézelles Allier
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Loto organisé par le Comité des Fêtes. Nombreux lots.
Salle Polyvalente Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 06 15 16
English :
Loto organized by the Comité des Fêtes. Many prizes.
German :
Lotto, organisiert vom Festkomitee. Zahlreiche Lose.
Italiano :
Lotteria organizzata dal Comité des Fêtes. Numerosi premi.
Espanol :
Loto organizada por el Comité des Fêtes. Muchos premios.
