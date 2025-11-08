Loto Salle Polyvalente Trézelles

Loto Salle Polyvalente Trézelles samedi 8 novembre 2025.

Loto

Salle Polyvalente Le bourg Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Loto organisé par le Comité des Fêtes. Nombreux lots.

.

Salle Polyvalente Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 06 15 16

English :

Loto organized by the Comité des Fêtes. Many prizes.

German :

Lotto, organisiert vom Festkomitee. Zahlreiche Lose.

Italiano :

Lotteria organizzata dal Comité des Fêtes. Numerosi premi.

Espanol :

Loto organizada por el Comité des Fêtes. Muchos premios.

L’événement Loto Trézelles a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire