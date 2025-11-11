Loto Salle polyvalente Trézelles
Loto Salle polyvalente Trézelles mardi 11 novembre 2025.
Loto
Salle polyvalente Le bourg Trézelles Allier
Début : 2025-11-11 14:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Loto organisé par l’Union Sportive Trézelloise.
Salle polyvalente Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 47 09
English :
Loto organized by the Union Sportive Trézelloise.
German :
Lotto, organisiert von der Union Sportive Trézelloise.
Italiano :
Loto organizzata dall’Union Sportive Trézelloise.
Espanol :
Loto organizado por la Union Sportive Trézelloise.
