Loto Salle polyvalente Trézelles

Loto Salle polyvalente Trézelles mardi 11 novembre 2025.

Loto

Salle polyvalente Le bourg Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 14:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Loto organisé par l’Union Sportive Trézelloise.

Salle polyvalente Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 47 09

English :

Loto organized by the Union Sportive Trézelloise.

German :

Lotto, organisiert von der Union Sportive Trézelloise.

Italiano :

Loto organizzata dall’Union Sportive Trézelloise.

Espanol :

Loto organizado por la Union Sportive Trézelloise.

L’événement Loto Trézelles a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire