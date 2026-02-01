Loto

Salle des fêtes Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Loto organisé par le comité des fêtes de Trézelles

.

Salle des fêtes Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 73 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Trézelles festival committee

L’événement Loto Trézelles a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire