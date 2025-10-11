Loto Triguères

Loto Triguères samedi 11 octobre 2025.

Loto

Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 18:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’ASFLT de Triguères organise son loto !

Nombreux lots, buvette et restauration sur place.

L’ASFLT de Triguères organise son loto !

Nombreux lots, buvette et restauration sur place. .

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 14 28 35 asso.asflt@gmail.com

English :

ASFLT de Triguères organizes its bingo!

Lots of prizes, refreshments and snacks on site.

German :

Der ASFLT von Triguères organisiert sein Lotto!

Zahlreiche Lose, Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

L’ASFLT di Triguères organizza la sua tombola!

Molti premi, rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

La ASFLT de Triguères organiza su bingo

Muchos premios, refrescos y comida in situ.

L’événement Loto Triguères a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO