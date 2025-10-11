Loto Triguères
Loto Triguères samedi 11 octobre 2025.
Début : 2025-10-11 18:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
L’ASFLT de Triguères organise son loto !
Nombreux lots, buvette et restauration sur place.
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 14 28 35 asso.asflt@gmail.com
English :
ASFLT de Triguères organizes its bingo!
Lots of prizes, refreshments and snacks on site.
German :
Der ASFLT von Triguères organisiert sein Lotto!
Zahlreiche Lose, Getränke und Essen vor Ort.
Italiano :
L’ASFLT di Triguères organizza la sua tombola!
Molti premi, rinfreschi e cibo in loco.
Espanol :
La ASFLT de Triguères organiza su bingo
Muchos premios, refrescos y comida in situ.
