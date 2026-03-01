Loto Triguères

Loto 4 Rue du Moulin Triguères 2026-03-14

Loto Triguères samedi 14 mars 2026.

Loto

4 Rue du Moulin Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Loto organisé par l’ASFLT, spécial bons d’achats (de 30€ à 400€)
Loto organisé par l’ASFLT, spécial bons d’achats (de 30€ à 400€)   .

4 Rue du Moulin Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 14 28 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by ASFLT, special vouchers (from 30? to 400?)

L’événement Loto Triguères a été mis à jour le 2026-03-09 par OT 3CBO

Prochains événements à Triguères