Loto Triguères
Loto Triguères samedi 14 mars 2026.
Loto
4 Rue du Moulin Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Loto organisé par l’ASFLT, spécial bons d’achats (de 30€ à 400€)
Loto organisé par l’ASFLT, spécial bons d’achats (de 30€ à 400€) .
4 Rue du Moulin Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 14 28 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by ASFLT, special vouchers (from 30? to 400?)
L’événement Loto Triguères a été mis à jour le 2026-03-09 par OT 3CBO