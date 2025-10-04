Loto Salle des fêtes Tronville-en-Barrois

Loto Salle des fêtes Tronville-en-Barrois samedi 4 octobre 2025.

Loto

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:30:00

Loto de l’association Tronville Animation.

2 euros le carton, 10 euros les 6.

A gagner des bons d’achat de 40 € à 320 €.

Buvette et petite restauration sucrée.

Tombola.Tout public

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 38 69 91 09

English :

Loto organized by the Tronville Animation association.

2 euros per box, 10 euros for 6.

To be won: vouchers from 40 ? to 320 ?.

Refreshment bar and sweet snacks.

Tombola.

German :

Lotto des Vereins Tronville Animation.

2 Euro pro Karton, 10 Euro für 6 Kartons.

Zu gewinnen: Einkaufsgutscheine von 40? bis 320?

Getränkestand und kleine süße Speisen.

Tombola.

Italiano :

Lotteria organizzata dall’associazione Tronville Animation.

2 euro a scatola, 10 euro per 6.

In palio: buoni da 40 a 320 euro.

Bar e snack dolci.

Tombola.

Espanol :

Loto organizado por la asociación Tronville Animation.

2 euros por caja, 10 euros por 6.

Para ganar: vales de 40? a 320?

Bar de refrescos y aperitivos dulces.

Tómbola.

