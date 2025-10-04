Loto Salle des fêtes Tronville-en-Barrois

Loto

Loto Salle des fêtes Tronville-en-Barrois samedi 4 octobre 2025.

Loto

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Loto de l’association Tronville Animation.
2 euros le carton, 10 euros les 6.
A gagner des bons d’achat de 40 € à 320 €.
Buvette et petite restauration sucrée.
Tombola.Tout public
0  .

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 38 69 91 09 

English :

Loto organized by the Tronville Animation association.
2 euros per box, 10 euros for 6.
To be won: vouchers from 40 ? to 320 ?.
Refreshment bar and sweet snacks.
Tombola.

German :

Lotto des Vereins Tronville Animation.
2 Euro pro Karton, 10 Euro für 6 Kartons.
Zu gewinnen: Einkaufsgutscheine von 40? bis 320?
Getränkestand und kleine süße Speisen.
Tombola.

Italiano :

Lotteria organizzata dall’associazione Tronville Animation.
2 euro a scatola, 10 euro per 6.
In palio: buoni da 40 a 320 euro.
Bar e snack dolci.
Tombola.

Espanol :

Loto organizado por la asociación Tronville Animation.
2 euros por caja, 10 euros por 6.
Para ganar: vales de 40? a 320?
Bar de refrescos y aperitivos dulces.
Tómbola.

L’événement Loto Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SUD MEUSE