Loto un soutien pour Diégo Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Loto un soutien pour Diégo

Loto un soutien pour Diégo Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize dimanche 1 mars 2026.

Loto un soutien pour Diégo

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-03-01

Dimanche 1 mars 2026 à 14h30, loto à l’espace Colonica de Coulonges sur l’Autize,
organisé par l’Association Un soutien pour Diégo , ouverture des portes à partir de 13h30, réservations au 06 86 74 59 85.
Restauration sur place.   .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 74 59 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto un soutien pour Diégo

L’événement Loto un soutien pour Diégo Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-01-15 par CC Val de Gâtine