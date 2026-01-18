Loto un soutien pour Diégo Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l'Autize
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Dimanche 1 mars 2026 à 14h30, loto à l’espace Colonica de Coulonges sur l’Autize,
organisé par l’Association Un soutien pour Diégo , ouverture des portes à partir de 13h30, réservations au 06 86 74 59 85.
Restauration sur place. .
+33 6 86 74 59 85
