Loto Une expo pour Livio Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Loto Une expo pour Livio

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’association Une Expo pour Livio vous attend pour un loto solidaire !Familles

Ensemble, aidons un petit garçon !



L’association Une expo pour Livio organise son grand loto solidaire, le dimanche 11 janvier à 15h00, à la salle Jean Macé de Saint-Rémy-de-Provence.



Pour que cet évènement soit une belle réussite, l’association appel à la générosité des commerces et des particuliers

Et si vous souhaitez offrir des lots ou bons d’achat, toute contribution sera la bienvenue.



Chaque don, petit ou grand, compte énormément pour soutenir cette cause et faire de ce loto un moment convivial et solidaire. .

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 41 85 11

English :

The Une Expo pour Livio association invites you to a charity bingo night!

